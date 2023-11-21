Ходить опасно. В Костанае продолжается борьба с гололедом, который возник после субботней непогоды

Первый серьезный снегопад в Костанае прошел в минувшую субботу, превратив город в ледяной каток.

Сегодня уже вторник, а двигаться по областному центру горожанам все еще сложно.

«Ужасно чуть не убилась. Хожу очень медленно, чтобы не побиться».

«Ну, вот сейчас вот тротуары, мои то (-Прим.обувь) не скользкие, стараюсь вот так идти, чтобы ноги в напряжении, ну и все».

«Вроде бы стараешься пройти по тому месту, где еще не протоптано, боишься вдруг наступишь и в люк упадешь, и с детьми неудобно сейчас сходить, стараешься их проводить и на руках — это очень страшно».

«Ужасно ходится. Скользко, не убирают, выбираю где более снежно, где более сухо».

На аппаратном совещании аким Костаная уделил вопросу очистки города от наледи немало внимания. Он раскритиковал городские ПКСК и ОСИ за то, что они не чистят дороги во дворах.

«Никто там из ПКСК не шевелится, никто не работает, никто технику не заказывает. Там более вот эта наледь осталась со снегом , во всех дворах сколько, во всех дворах это наблюдается, поэтому внутри дворовые территории службы заходить не будут — это дело самих жильцов», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Коммунальщики, подчеркивает Марат Жундубаев, уже приступили к работе по городу, но гололед на дорогах исключить полностью они не могут. Он подчеркнул, что пешеходные зоны, как и в прошлом году, будут посыпать пескосоляной смесью.

«Пескосоляная смесь там и другие есть препараты, но отказываться от этого не будем, потому что, если мы откажемся это будет травмоопасно и чревато. Безопасность- это по тротуарам и я хочу повторить что чьи-то шины там или чью то обувь жалеть мы здесь не собираемся, это вот в, первую очередь, для безопасности», — отметил аким Костаная.

По мнению акима Костаная, коммунальные службы еще покажут свою работу, ведь зима еще впереди. По его словам, все службы к этому непростому периоду готовы, для этого они закупили всю необходимую технику.

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