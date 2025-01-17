В WhatsApp распространяется сообщение о группе людей, которые ходят по квартирам и выдают себя за полицейских. Якобы они проверяют удостоверения личности и собирают биометрические данные. Рассылка включает фотографии и аудиофайл, на котором взволнованный женский голос рассказывает, что злоумышленники ходят с планшетами и придумывают различные предлоги для входа в квартиры, сообщает stopfake.kz

Рассылку прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

«Эта информация не соответствует действительности.МВД напоминает пользователям соцсетей, что распространение заведомо ложной информации использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность. Рекомендуем доверять только официальным источникам», — говорится в официальном сообщении МВД РК

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