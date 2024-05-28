Ходят по квартирам, снимают отпечатки. Комментарий МВД РК

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В мессенджере WhatsApp рассылают сообщение о мошенниках, которые выдают себя за полицейских. Делая подомовой обход и имея с собой бланки с символикой МВД, они якобы проверяют удостоверения личности казахстанцев в преддверии предстоящей переписи населения, а на самом деле совершают кражи.
Информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
«Фактов мошенничества, указанных в рассылке, на территории республики не зарегистрировано.
МВД не проводит обход граждан с целью проверки удостоверений личности, фотографирования и снятия отпечатков пальцев.
Предупреждаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации согласно статье 274 УК РК.
Призываем граждан быть бдительными и не передавать посторонним лицам информацию о личных данных», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.