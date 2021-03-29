Холода вернутся в Казахстан. Об этом рассказали в «Казгидромете». По словам синоптиков, вторжение антициклона из Москвы вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, а также постепенное прекращение осадков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, местами сильные. Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра«, — сообщили синоптики.

Также в «Казгидромете» рассказали, какая погода ждет алматинцев. Известно, что непогода на юге и юго-востоке страны прогнозируется до конца недели.

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