USD 424.28
EUR 500.27
RUB 5.59
  1. Home
  2. Новости
  3. Холода вернутся в Казахстан

Холода вернутся в Казахстан

Vinkmag ad

Холода вернутся в Казахстан. Об этом рассказали в «Казгидромете». По словам синоптиков, вторжение антициклона из Москвы вызовет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана, а также постепенное прекращение осадков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны пройдут осадки, местами сильные. Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра«, — сообщили синоптики.

Также в «Казгидромете» рассказали, какая погода ждет алматинцев. Известно, что непогода на юге и юго-востоке страны прогнозируется до конца недели.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 26.03.21
Следующая новость

Жаналыктар — 26.03.21