Холодает и льёт: в Костанайской области ожидаются дожди и ветер

В Костанайской области прогнозируется переменчивая погода с осадками, туманом и усилением ветра.
Осадки и туман
Ночью на востоке области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Днём дождь пройдёт на западе и севере региона, местами возможны грозы.
На юге и востоке области в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
Ветер усилится
Ветер северо-восточный с переходом на восточный, скоростью 7–12 м/с. На западе области порывы будут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха
Ночью температура составит от −2 до +3 градусов, на юге области — до +6.
Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов, на юге — до +15…+20.
Погода в Костанае
В Костанае ожидается облачная погода, днём пройдёт дождь.
Ветер северо-восточный, восточный 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днём — +8…+10.
