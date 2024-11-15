Холодает и льёт: в Костанайской области ожидаются дожди и ветер

В Костанайской области прогнозируется переменчивая погода с осадками, туманом и усилением ветра.

Осадки и туман

Ночью на востоке области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Днём дождь пройдёт на западе и севере региона, местами возможны грозы.

На юге и востоке области в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Ветер усилится

Ветер северо-восточный с переходом на восточный, скоростью 7–12 м/с. На западе области порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха

Ночью температура составит от −2 до +3 градусов, на юге области — до +6.

Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов, на юге — до +15…+20.

Погода в Костанае

В Костанае ожидается облачная погода, днём пройдёт дождь.

Ветер северо-восточный, восточный 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днём — +8…+10.

