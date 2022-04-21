Холодает. О погоде в Костанае и области 22 апреля

На юге области осадки — дождь с переходом в снег, гололед.

На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 мороза, на юге области 3-8 тепла, днем 5-10, на юге области 15 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла

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