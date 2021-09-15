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Холодает. Прогноз погоды на 16-18 сентября

Фото alau.kz

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С четверга, с прохождением атмосферных фронтальных систем, связанных с ложбиной циклона из районов Екатеринбурга, на севере, северо-западе и востоке страны, а с 17 сентября в центре республики пройдут дожди.

На остальной территории Казахстана, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков.

Понижение температуры воздуха:

  • на западе ночью от 3-11 до 1-9 тепла, днем от 15-23 до 10-18 тепла,
  • на северо-западе ночью от 7-12 до 2-7 тепла,
  • 18 сентября на севере заморозки 3 градуса, днем от 17-25 до 10-17 тепла, на севере ночью от 8-13 до 2-10 тепла, в центре
  • на востоке области основной фон ночью 5-15 тепла, днем понижение от 20-28 до 15-25 тепла,
  • на юге и юго-востоке температура воздуха основной фон ночью 15-20, днем 28-35 тепла.
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