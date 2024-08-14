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Холодает. Прогноз погоды на ближайшие три дня

Фотография для новости Холодает. Прогноз погоды на ближайшие три дня

фото pixabay.com

В ближайшие тря дня на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода, ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Сильные дожди ожидаются 15-17 августа на северо-западе и севере, 16 августа в центре, 17 августа на востоке Казахстана.

По республике ожидается усиление ветра.

На большей части страны прогнозируется понижение температуры:

  • днем на западе республики до +18+28°С
  • на северо-западе до +15+26°С
  • на севере до +18+23°С
  • лишь на востоке и юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38°С,
  • 15 августа на юге страны сохранится сильная жара +41°С, в центре страны также ожидается сильная жара +35°С.
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