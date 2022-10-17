Холодает. Прогноз погоды в Костанае и области на 18 октября

В Костанайской области 18 октября ожидается погода без осадков.

Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на востоке области 3 мороза, днем 8-13 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3, днем 9-11 тепла

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