Холодает. Прогноз погоды в Костанае и области на 18 октября

В Костанайской области 18 октября ожидается погода без осадков.
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Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на востоке области 3 мороза, днем 8-13 тепла.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 1-3, днем 9-11 тепла
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