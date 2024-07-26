Холодная суббота ожидает костанайцев

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается дождь, днем временами сильный дождь.

На западе, севере, востоке области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем в центре, востоке области порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 17, днем 15-20, на юге области 23-28 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 тепла.

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