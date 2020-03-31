USD 448.01
EUR 495.86
RUB 5.64
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Холодная вода для костанайцев станет дешевле

Холодная вода для костанайцев станет дешевле

Vinkmag ad

Информацию о предстоящем снижении тарифа в Костанае распространила пресс-служба Костанай-Су.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года о вводе чрезвычайного положения в РК ГКП «Костанай-Су» снижает тарифы для населения на 10% с 1 апреля 2020 года:
-на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) с НДС:
Население — с 85,30 до 76,78тенге/м3;
-на услуги по отводу и очистке сточных вод (с НДС).
Население — с 68,44 до 61,61 тенге/м3;

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Браконьеры застрелили 3 сайги. Полицейские задержали подозреваемых

Следующая новость

Подробная инструкция по получению выплаты в размере 42 500 тенге в связи с ЧП