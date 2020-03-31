Холодная вода для костанайцев станет дешевле

Информацию о предстоящем снижении тарифа в Костанае распространила пресс-служба Костанай-Су.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года о вводе чрезвычайного положения в РК ГКП «Костанай-Су» снижает тарифы для населения на 10% с 1 апреля 2020 года:

-на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая) с НДС:

Население — с 85,30 до 76,78тенге/м3;

-на услуги по отводу и очистке сточных вод (с НДС).

Население — с 68,44 до 61,61 тенге/м3;

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