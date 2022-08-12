Холоднее станет из-за обширного циклона. Прогноз погоды на 13-15 августа

В ближайшие сутки жителей северных регионов Казахстана ждет постепенное понижение температурного фона.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Виной этому станет обширный Северо-Западный антициклон. Хотя его отрог распространится почти на всю территорию республики, на западе все еще сохранится жаркая погода. В то же время он сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются дожди, прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер.
Постепенное понижение температуры воздуха: на севере республики ночью от +10+18°С до +5+10°С, днем от +23+30°С до 18+23°С, основной фон температуры воздуха днем на западе составит +32+40°С, на северо-западе +28+38°С, в центре +22+33°С, на востоке +20+28°С, на юге +32+42°С, на юго-востоке страны небольшое повышение температуры воздуха днем от +22+32°С до +25+35°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: