Холодно станет везде. Прогноз погоды на 20-22 апреля

Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды на 20-22 апреля.

Холодный антициклон из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан.

И теперь уже в южных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также местами заморозки до 3 градусов.

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