Холодные северные потоки ослабят жару. Прогноз погоды на 27-29 мая

27 мая на западные, северные, а с 28 мая на центральные и восточные регионы Казахстана начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Карского моря, сообщает пресс-служба Казгидромета.

Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет с собой понижение температуры воздуха:в западных регионах ночью до 10…22°С, днем до 27…35°С, на севере, центре и востоке страны -ночью до 5…15°С, днем до 17…28°С тепла.

Пройдут дожди с грозами, ночью 28 мая в Восточно-Казахстанской области местами сильные дожди. Также ожидается шквалистый ветер, возможно выпадение града.

Однако понижение температуры воздуха не затронет южные регионы республики.

Они по-прежнему будут находиться под влиянием теплых воздушных масс, и толькопод влиянием фронтальных разделов на юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

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