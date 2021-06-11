USD 427.53
EUR 520.09
RUB 5.92
  1. Home
  2. Новости
  3. Холодный антициклон остаётся. Прогноз погоды на 12-14 июня

Холодный антициклон остаётся. Прогноз погоды на 12-14 июня

Фото Н.Луговской

Теплые и сухие воздушные массы удерживали жаркую погоду без осадков в южных регионах Казахстана.

Однако холодный антициклон из районов Скандинавии, вызвавший понижение температуры воздуха на северной половине страны, не обделит вниманием и южные области.

И если на юге ожидается лишь небольшое понижение, то на юго-востоке столбики термометров опустятся ночью до 5…13°С, днем до 20…28°С.

Атмосферные фронты также не останутся в стороне – местами по стране пройдут дожди с грозами, 12-13 июня в горных районах юга, юго-востока и востока – сильные дожди, в отдельных районах ожидаются шквал, выпадение града.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Причины подросткового суицида в Казахстане назвал глава МВД
Следующая новость

Оперштаб обновил данные по заражённым коронавирусом в Костанайской области