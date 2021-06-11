Холодный антициклон остаётся. Прогноз погоды на 12-14 июня

Теплые и сухие воздушные массы удерживали жаркую погоду без осадков в южных регионах Казахстана.

Однако холодный антициклон из районов Скандинавии, вызвавший понижение температуры воздуха на северной половине страны, не обделит вниманием и южные области.

И если на юге ожидается лишь небольшое понижение, то на юго-востоке столбики термометров опустятся ночью до 5…13°С, днем до 20…28°С.

Атмосферные фронты также не останутся в стороне – местами по стране пройдут дожди с грозами, 12-13 июня в горных районах юга, юго-востока и востока – сильные дожди, в отдельных районах ожидаются шквал, выпадение града.

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