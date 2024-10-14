Прогноз погоды по Казахстану на 15-17 октября представили синоптики «Казгидромета».

Холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на северные регионы страны. Несмотря на то, что осадки прекратились, столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи.

Однако, в дневные часы солнце все же будет прогревать воздух – 17 октября на севере ожидается 5-10 тепла.

И если все эти дни жители южных регионов только наблюдали, то теперь и они почувствуют дыхание зимы. Смещаясь на восток, антициклон обусловит понижение температуры воздуха ночью и днем, а сталкиваясь с теплыми воздушными массами с юга контрасты температур вызовут переход дождя в мокрый снег не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей.

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