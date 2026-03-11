Несмотря на то что на календаре уже весна, зима в Казахстане пока не спешит сдавать позиции. Особенно это почувствовали жители северных и восточных регионов страны, где после снегопадов и метелей установилась холодная погода.
По данным Казгидромет, на эти территории повлиял холодный антициклон, который принес заметное понижение температуры воздуха.
Однако синоптики отмечают, что весна постепенно начнет вступать в свои права. Уже с 12 марта по всей территории Казахстана ожидается постепенное повышение температуры.
В северных регионах прогнозируются слабоположительные температуры, а на юге страны к 14 марта столбики термометров могут подняться до +5…+10 градусов.
