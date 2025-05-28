Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 мая представили синоптики Казгидромета.
Холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на восточную часть страны – в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов.
И даже жители юго-востока республики почувствуют дыхание антициклона, днем здесь ожидаются несвойственные для этого времени года 20-25 градусов тепла.
А вот на запад страны будут оказывать свое влияние теплые воздушные массы с районов Ирана, которые сохранят погоду без осадков, и обусловят повышение температуры воздуха до сильной жары 33-38 градусов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.