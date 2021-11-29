Холодный антициклон уходит. Прогноз погоды на 30 ноября – 2 декабря 

Холодный антициклон, вызвавший морозы, будет постепенно покидать территорию Казахстана.

На смену ему придет теплый Западный циклон из районов Черного моря, с которым ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, а также постепенное повышение температуры воздуха: днем в северной половине Казахстана до 0-5 тепла, в южной — до 10-15, в Туркестанской области до 20 тепла.

Лишь 2 декабря на западные регионы страны сместится очередной антициклон, с которым ожидается небольшое понижение температуры: ночью до 5 мороза…5 тепла, днем до 3 мороза…5 тепла,в Мангыстауской области — 10 тепла.

На северо-востоке и в южных регионах республики ожидается погода без осадков.

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