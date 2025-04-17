Ночью 18 апреля на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки — дождь, снег.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области будет туман. Ветер северо-западный 9-14, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на западе, востоке области заморозки 3 градуса, днем 5-10, на юге области 13 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2, днем 7-9 тепла.

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