«Хорошая дорога — на месяц-два»: водители Костаная рассказали о наболевшем





Колейность после ремонта, неровные люки, скопление дождевой воды и отсутствие разметки — такие проблемы назвали водители Костаная во время опроса в районе авторынка «Беркут». При этом некоторые собеседники положительно оценили обновлённые участки, а один из участников сообщил, что дороги на его маршрутах его устраивают.

Один из водителей считает, что покрытие слишком быстро приходит в негодность после ремонта.

— И потом, межремонтные сроки совсем короткие. Ремонтировали дорогу, через год на ней колейность появляется, мне не нравится, не устраивает. Потому что латка на латке, и люки всё время дёргают машину, — рассказал он.

Другой собеседник пожаловался на дорогу возле нового аквапарка и соседние участки. Вместе с тем он отметил качество ремонта улицы Каирбекова.

— Как бы построили новый аквапарк, а вот тут дорога прям возле него ужасная, ездить невозможно. То же самое и здесь, повернёте чуть направо, вся разбитая дорога. Только вот тут кусочек неплохой, остальное всё плохо, там плохо, там плохо. Желательно сделать. Каирбекова хорошо сделали, мне нравится, Кобланды Батыра неплохая дорога идёт. Возле поликлиники надо подделать, где светофор и камера, там идёт как бы волной дорога, — поделился водитель.

Участник опроса, приехавший учиться из Акмолинской области, обратил внимание на водоотвод и необходимость нанесения разметки на Карбышева.

— В принципе, вот ездишь, вроде бы ничего. Я сам с Акмолинской области приехал учиться. Там у нас обстоятельства немного похуже, может быть. Но, в принципе, только с ремонтом дорог проблемы здесь большие, ну и с водооттоком, когда дожди — прям потоп лютый, по Каирбекова в особенности, по краям едешь, невозможно. На Карбышева частенько езжу. Вот новый асфальт более-менее, но разметку бы побыстрее, потому что неразбериха вот прям хорошая, — сказал он.

Ещё один водитель отметил, что состояние отремонтированных дорог ухудшается после дождей.

— Когда сделают, вроде ездишь нормально — о-о-о, хорошая дорога, ровная. Проходит месяц, два, особенно когда весна-осень, дожди пошли и вот это всё сразу разбивается, и… всё, — рассказал собеседник.

Однако претензии высказали не все участники опроса.

— В принципе нормально. Таких кочек я не замечал, ездил. Пойдёт. Где я езжу — нормальные дороги. Я езжу по Алтынсарина, по Тәуелсіздік и выезжаю за город, — сообщил другой водитель.

В отделе ЖКХ рассказали, что уже получили результаты государственной экспертизы по среднему ремонту 35 участков, которые хотели бы охватить в 2027 году. Ещё по 30 участкам результаты ожидаются.

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