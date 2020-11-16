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Хорошая новость. Товару, стоимостью меньше 1000 МРП, не нужен сертификат о его происхождении

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Сертификат о происхождении товара при заключении договора госзакупок на сумму менее 1000 МРП теперь не нужен. Об этом сообщили в пресс-службе палаты предпринимателей Костанайской области

Это хорошая новость как для костанайских предпринимателей, так и для судей. Первых избавили от необходимости платить несоразмерно большие суммы за сертификат о происхождении товара и рисковать своей репутацией в случае его отсутствия. Вторых – от лишней нагрузки, связанной с рассмотрением необоснованных исков о признании предпринимателей недобросовестными поставщиками.

Проблему не раз поднимали на заседаниях Совета по защите прав предпринимателей. Несмотря на то, что госорганы по ряду причин не так уж и обязаны требовать от мелких поставщиков сертификат о происхождении товара, суды заваливали подобными исками. Доходило до абсурда. К примеру, одно из костанайских ТОО заключило договор на сумму 487 тенге 20 тиын. Предметом договора были стержни от ручек. Предприятие попытались признать недобросовестным поставщиком только лишь из-за отсутствия сертификата о происхождении товара, который стоит от 50 000 до 180 000 тенге в РФ. И это не единичный случай.

«За 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого число поступивших исков о признании предпринимателей недобросовестными участниками госзакупок увеличилось почти в 2 раза — с 804 до 1 700. Проведенный анализ показал, что почти каждый второй иск основан на невыполнении поставщиком требования о предоставлении оригинала или копии установленного образца сертификата о происхождении товара. Как правило, исполнить его не представляется возможным ввиду отказа зарубежного поставщика в его предоставлении, либо его несоразмерной стоимости сумме договора. Также этому препятствует пандемия вируса COVID», — выступил судья СМЭС Костанайской области Роман Галимжанов.

Как пояснил докладчик, постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 года № 127 был определен специальный порядок государственных закупок на период кризисных ситуаций со сроком действия до 31 декабря 2020 года. Суть его такова, что при поставке товара надлежащего качества в установленные сроки сертификат о его происхождении не требуется. Однако госорганы продолжали подавать иски, так как он присутствовал в перечне необходимых документов при заключении договора госзакупок.

Пытаясь найти выход из ситуации, Палата предпринимателей и суды писали письма в различные инстанции. Наконец общими усилиями проблему удалось решить. 28 октября вступили в силу изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстане от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок». С этого дня при заключении договора госзакупок на сумму менее 1000 МРП (2 778 000 тенге) сертификат о происхождении товара официально не требуется.

Однако, по словам представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Костанайской области Самата Садвакасова, в сфере госзакупок остается еще много проблем.

«Мы проводили анализ судебной практики по итогам 2019 года и установили, что заказчиками было подано 428 необоснованных исков о признании поставщиков недобросовестными, что составляет 39% от общего количества. Это говорит о том, что заказчики подают иски по несущественным причинам, а иногда и искусственно создают барьеры. В целом, за нарушение законодательства о государственных закупках за 8 месяцев 2020 года к ответственности привлечено 242 должностных лица с наложением штрафа на общую сумму порядка 11 млн тенге. В этой связи я полагаю, надо усилить работу по обучению должностных лиц госорганов и организаций, задействованных в госзакупках», — считает Самат Садвакасов.

Представитель бизнес-омбудсмена также выдвинул идею выйти на центральный уровень с предложением о создании органа по досудебному урегулированию споров на базе государственного уполномоченного органа.

«Положительный пример имеется. К примеру, налоговые споры сейчас могут быть рассмотрены апелляционной комиссией при Министерстве финансов РК. Ежегодно порядка 30% от всех рассмотренных споров разрешаются на уровне комиссии положительно», — пояснил Самат Садвакасов.

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