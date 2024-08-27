Хорошего урожая не будет. Дачники Костанайской области столкнулись с серьёзными проблемами

Хорошего урожая не будет. Многие дачники Костанайской области в этом сезоне столкнулись с серьёзными проблемами из-за непогоды. К примеру, в Лисаковске владельцы участков жалуются на то, что частые дожди не дают созреть помидорам, которые лопаются ещё зелёными, а яблоки и груши гниют на ветках.

Более 15 лет Лидия Банчужная на 8 сотках выращивает овощи, фрукты и ягоды. Этот сезон, признается женщина, выдался непростым из-за частых дождей. И это отразилось на плодах. Помидоры трескаются ещё зелёными, и даже для влаголюбивой капусты осадков выпало чересчур много. Пострадал и перец, его побило градом.

«Почву у нас не затапливает, а сорняков, конечно, очень много. Сами прекрасно понимаете, дожди дождями, трава растет только так. Приезжаем, сразу «руки» и вперед полоть, потому что травы очень много», — говорит дачница Лидия Банчужная.

На участке Людмилы Прокопец тоже не всё хорошо, большого урожая, говорит женщина, в этом сезоне уже не будет.

«Помидоры не такие немножко: меньше урожайность, лопаются. Вот ветер дул когда весной, все вишни пообметало, яблоки пороняло. Ну это как бы природа. Вот малина, она тоже, вроде как, начала, потом начала сохнуть»,- говорит дачница Людмила Прокопец.

Для Владимира Кия дача – второй дом. Здесь пенсионер живёт всё лето. На 16 сотках выращивает всевозможные овощи, занимается разведением винограда. Огород богатый и у опытного дачника возникли сложности.

«Да всё спеет вроде, помидоры правда не успевают созревать, лопаются. Ну, картошка пока еще вроде ничего, но если недели две постоит, то она уже начнет повторно расти, ростки пускать. Тоже ничего хорошего нет», — делится дачник Владимир Кий.

Хлопот дачникам доставляют и грунтовые воды. Они есть не на всех участках, но всё же многие столкнулись и с этой проблемой.

«Выступившая вода несет с собой соль, солончаки. У меня уже погибли ценные растения, такие как грецкий орех, черешня. Это всё очень дорогостоящее, и, конечно, я сильно переживаю по этому поводу. Ждать я не могу, поэтому я за свои собственные деньги сделала дренажную систему», — рассказала дачница Ольга Мурзабекова.

«Принимаем заявления от садоводов, но сделать компенсацию — это значит за счет других людей, за счет взносов. Мы живем же на взносы. Поэтому эту проблему по возмещению ущерба переносим на общее собрание. Как общее собрание решит, так и будем делать», — объяснил управляющий ПК «Урожайное-1» Николай Шестаков.

Николай Шестаков отметил, что убрать грунтовые воды — очень затратно. Во-первых, нужно провести геодезию грунтовых вод, второе — строить дренажную систему по существующим живым участкам. На это понадобится не мало средств, и на взносы дачников такую работу не проделать.

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