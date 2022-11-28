Хорошего ждать не стоит. Синоптики Костаная о декабрьской погоде

По словам костанайских синоптиков, циклон ушел и в тыл этого циклона произошло активное арктическое вторжение. Как следствие, в Костанайскую область пришли сильные морозы.

«Такая морозная погода будет сохраняться до конца месяца и захватит начало декабря. Осадков в ближайшие дни не будет. Зато в декабре их выпадет выше нормы. В целом, приятной погоды от первого зимнего месяца ждать не стоит», — сказала начальник отдела метеопрогнозов костанайского филиала «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Читайте также: Метели и морозы. Прогноз погоды на три дня

Наиболее холодный прогнозируется конец второй декады и в конце третьей декады.

«Так что новый год, возможно, будет холодный. Осадки в течении всего месяца ожидаются, также ветер в течении всего месяца. В общем месяц в плане погоды будет неустойчивый, температура будет колебаться, то повышаться, то понижаться», — сказала Антонина Шибаршина.

Как пояснила Антонина Шибаршина, такая погода неудивительна для резко-континентального климата. И добавила, что помимо снегопадов и сильных морозов, в декабре будет и повышение температуры воздуха до нуля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.