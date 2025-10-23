Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила о запуске новой услуги — подать заявление на получение первичного водительского удостоверения теперь можно в мобильном приложении «ЦОН».
Цифровой сервис без очередей
Новая функция позволяет гражданам, получающим права впервые, оформить заявку онлайн — всего в несколько кликов. Посещать специализированные отделения больше не требуется.
Приложение автоматически проверяет наличие медицинской справки, свидетельства об окончании автошколы и отсутствие ограничений, используя интеграцию с государственными базами данных.
Как работает новая система
После подачи заявления пользователю предлагается выбрать удобное время для сдачи теоретического и практического экзаменов.
Госпошлина оплачивается у оператора специализированного ЦОНа после успешной сдачи экзаменов. Такой порядок обеспечивает прозрачность и простоту оформления документов.
Пилотный проект
Проект реализуется в рамках совместного приказа МВД и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Он обновляет правила выдачи водительских удостоверений и внедряет современные цифровые технологии в процесс оформления.
Сервис уже доступен во всех регионах Казахстана. Пилотный проект будет действовать до 1 сентября 2026 года, после чего на основании анализа его эффективности и востребованности планируется принять решение о его постоянном внедрении.
Удобство для граждан
Благодаря новой системе получение водительского удостоверения становится проще, быстрее и доступнее. Теперь казахстанцы могут пройти все этапы — от подачи заявки до записи на экзамен — прямо со смартфона.
