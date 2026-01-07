В Министерство туризма и спорта Казахстана 7 января сообщили о планах почти вдвое увеличить финансирование детско-юношеского спорта в стране, передаёт Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что в рамках поручения главы государства разработан проект закона, предусматривающий переход детско-юношеских спортивных школ на подушевое нормативное финансирование. Документ также устанавливает требования к аккредитации ДЮСШ.

Ожидается, что новая модель позволит существенно улучшить уровень обеспечения спортивных школ. По расчётам, средние расходы на одного спортсмена в год составят около 415 тысяч тенге. Для сравнения, при действующей сметной системе этот показатель не превышает 233 тысяч тенге.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день оно остаётся единственным государственным органом, где применяется сметная система финансирования. Переход на подушевой принцип рассматривается как шаг к повышению эффективности управления отраслью.

Реализация проекта потребует дополнительных средств из местных бюджетов. Эти расходы уже получили поддержку Республиканской бюджетной комиссии, а финансирование планируется обеспечить за счёт региональных бюджетов.

Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех детско-юношеских спортивных школах Казахстана намечено на 1 января 2026 года.

