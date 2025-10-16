Патрульные Акмолинской области нашли 15-летнего подростка, пропавшего несколько дней назад в Костанайской области. Об этом сообщает Polisia.kz.

По информации полиции, юноша вышел из дома, чтобы отнести книгу знакомому, но не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, однако безуспешно, после чего обратились в полицию. Информация о пропаже была оперативно передана во все регионы страны.

В ночь на 15 октября, на 1127-м километре трассы Екатеринбург – Алматы, инспекторы батальона патрульной полиции Азат Аканов и Нурбек Капезов остановили автомобиль. Во время проверки внимание полицейских привлёк несовершеннолетний пассажир, подходивший под описание из ориентировки.

Выяснилось, что подросток заказал поездку до Астаны. Он рассказал, что ушёл из дома добровольно, взяв с собой 2,5 миллиона тенге — семейные деньги. По словам юноши, он хотел начать новую жизнь вдали от конфликтов с родителями и трудностей в школе.

«Он выглядел уставшим, но спокойным. Было видно, что это эмоциональное решение, продиктованное усталостью и непониманием», — рассказал один из инспекторов.

Полицейские сразу уведомили родителей и костанайских коллег. Подростка доставили в отдел полиции Астраханского района, где с ним провели профилактическую беседу и передали специалистам для дальнейшего сопровождения. В полиции подчеркнули, что важно не только вернуть ребёнка домой, но и разобраться в причинах его поступка.

«Мы всегда стараемся не просто найти, а понять, что стало причиной побега. В таких случаях подключаем психологов и соцслужбы», — отметили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям и внимательности патрульных трагедии удалось избежать. Этот случай ещё раз показал, насколько важны профессионализм, человечность и неравнодушие сотрудников полиции.

