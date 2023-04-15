«Хотел помочь, теперь прикован к постели». Стоит ли разнимать драки в Казахстане

Читая новости и листая ленты социальных сетей, мы практически ежедневно натыкаемся на сообщения о драках: на казахстанских дорогах, улицах и даже в школах.

А как себя вести, если вы стали свидетелем настоящей уличной драки? Пройти мимо или вмешаться? Вопрос этот далеко не так прост, как может показаться. Подробнее — в материале Tengri Life.

Личный опыт

Жизнь Еркебулана Рустемова после драки разделилась на до и после. В 2018 году молодой человек получил травму в одном из заведений Шымкента. Тогда он хотел разнять дерущихся, но в итоге сам сильно пострадал. Ему повредили позвоночник, он остался прикованным к постели. Несмотря на трудности, молодой человек нашел в себе силы жить дальше, сейчас заново учится ходить.

«Насколько я знаю, в нынешнее время больше поножовщины, чем драк. Лучший бой — тот, который не состоялся. Все драки, в основной массе, происходят в алкогольном опьянении, человек в таком состоянии не контролирует свои действия и эмоции, выплескивается вся агрессия, что может привести даже к летальным исходам. Обычно причины этого: провокация либо удары исподтишка», — отмечает он. На вопрос, жалеет ли он, что когда-то решил разнять дерущихся, он отвечает по-философски. «Прошлого не изменить. Я просто двигаюсь дальше. Если избивают женщину, то, конечно, нужно сразу вступиться, а если пьяные дерутся, то лучше избегать конфликта», — говорит Еркебулан, сейчас проходящий реабилитацию в Астане. 36-летний Еркебулан Рустемов записывает жизнеутверждающие ролики и делится ими в своих соцсетях. Своими видео он мотивирует тех, кто оказался в похожей ситуации. Мнение полиции и тренера Казахстанские правоохранители рекомендуют: если гражданин стал свидетелем драки, то лучше просто звонить в полицию. «В подобных ситуациях очень важно проявлять гражданскую позицию и немедленно звонить в соответствующие органы — будь то драка незнакомых людей или кто-то выбросил мусор в неположенном месте. Вмешиваться самостоятельно порой бывает слишком рискованно, но неравнодушие тоже опасно. Зафиксируйте правонарушение/драку на фото и видео, позвоните на пульт 102 и не оставайтесь в стороне», — озвучила свою позицию официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. Тренер по грэпплингу Токтар Зарубеков отмечает, что в Казахстане действительно дерутся часто. И не только на ринге, но в школах, клубах, на дорогах. «Многим, к сожалению, все еще проще решать проблемы с помощью кулаков, а не слов. Для этого необходимо заниматься спортом, чтобы всегда суметь себя защитить. Что касается чужой драки, то в первую очередь стоит оценить ситуацию. Если дерется толпа на толпу, то лучше держаться подальше. Если обижают ребенка или девушку, то, конечно, стоит вмешаться, но при должной спортивной подготовке с агрессором нужно обращаться «аккуратно», — отмечает он. «Любой спортсмен, когда видит несправедливость — конфликт, драку — хочет инстинктивно помочь слабому», — добавляет тренер. «Здесь очень важно держать эмоции под контролем и не переборщить. Как показывает мировой опыт, были случаи, когда атлеты, которые защищали людей в определенных моментах, по неосторожности могли нанести серьезные травмы другому человеку. В этой связи тренеры советуют своим спортсменам вообще не вступать в драки, конфликты, а обращаться в полицию», — добавляет он. Ответственность за участие в драке Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек напомнила об ответственности за участие в драках. «Все зависит от того, какие последствия от той или иной драки. Если речь идет о тяжких или средней тяжести телесных повреждениях, то в разрезе уголовного законодательства это статья 293 «Хулиганство» — срок лишения свободы до семи лет. Если же обменялись пощечинами, толкнули друг друга — это тоже драка. Дело может рассматриваться в рамках административного законодательства, статья 434 Кодекса об административных правонарушениях — «Мелкое хулиганство», штраф или административный арест сроком до 15 суток», — отметила она.

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