Хотел развеселить друзей. Установлен мальчик, сообщивший о бомбе костанайской школе

В Костанае установлен школьник, сообщивший о бомбе и террористах.

О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.

6 июня на телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве и о террористах в одной из школ областного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен 9-ти летний ребенок.

Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей.

На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям,- отметил исполняющий обязанности начальника Управления Сабит Ибраемов.

В полиции предупреждают, что за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.