Хотел развеселить друзей. Установлен мальчик, сообщивший о бомбе костанайской школе

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
В Костанае установлен школьник, сообщивший о бомбе и террористах.
О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.
6 июня на телефон экстренной службы поступил звонок, где абонент детским голосом сообщил о заложенном взрывном устройстве и о террористах в одной из школ областного центра.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП был установлен 9-ти летний ребенок.
Как выяснилось, он гулял на улице и решил таким образом развеселить друзей.
На место происшествия выезжали специальные службы, проводилась эвакуация персонала и администрации школы.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело, ведется следствие. К тому же будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер к родителям,- отметил исполняющий обязанности начальника Управления Сабит Ибраемов.
В полиции предупреждают, что за распространение информации, не соответствующей действительности предусмотрена уголовная ответственность.