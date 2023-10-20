Хотел решить проблемы с девушкой. Полицейские сняли с моста костанайца

Сообщение о том, что молодой человек стоит на перилах Большого моста на реке Тобол, поступило на «102» 19 октября в восемь вечера.

На место происшествия прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жаслана Тулегенова и его напарника старшего лейтенанта Бауржана Карасартова.

Сотрудники патрульной полиции предприняли все меры для того, чтобы парень не сорвался с моста.

Когда его сняли с перил, он пояснил, что так хотел решить возникшие проблемы с девушкой.

В ДП Костанайской области отметили, что полицейские — молодые сотрудники, работающие в ОВД менее четырех лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.