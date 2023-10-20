Хотел решить проблемы с девушкой. Полицейские сняли с моста костанайца

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Сообщение о том, что молодой человек стоит на перилах Большого моста на реке Тобол, поступило на «102» 19 октября в восемь вечера.
На место происшествия прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жаслана Тулегенова и его напарника старшего лейтенанта Бауржана Карасартова.
Сотрудники патрульной полиции предприняли все меры для того, чтобы парень не сорвался с моста.
Когда его сняли с перил, он пояснил, что так хотел решить возникшие проблемы с девушкой.
В ДП Костанайской области отметили, что полицейские — молодые сотрудники, работающие в ОВД менее четырех лет.
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