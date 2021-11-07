Хотел в кредит. Рудничанин забрал наушники и бросился в бега

Гнаться за похитителем по дорогам города пришлось полицейским Рудного. Мужчине отказали продать наушники для мобильника в кредит, тогда он просто забрал их из магазина, и уехал на своем внедорожнике с места совершения преступления.

Не смотря на небольшую стоимость украденного предмета, похитителю теперь грозит реальный срок лишения свободы.

Автомобиль человека, который похитил гаджет из магазина, пришлось приследовать сразу четырем полицейским автомобилям. Как выяснилось, причиной, которая повлекла за собой серию правонарушений, послужило желание 27-летнего рудничанина приобрести наушники для телефона. Но, мужчина хотел их взять в кредит. Дальнейшее развитие событий заставило сотрудников магазина звонить в полицию.

«Незамедлительно на место происшествия была отправлена дежурная следственно-оперативная группа, рота патрульной полиции. По прибытию установлено, что мужчине, при оформлении кредита, банком в одобрении было отказано, в результате чего, злоумышленник, с угрозой применения насилия, открыто похитил наушники», — сообщил замначальника управления полиции Рудного Ербол Касенов.

Происходящее сняли камеры наблюдения, установленные в магазине. Мужчина вышел с добычей на улицу, сел в свой автомобиль, и скрылся в неизвестном направлении. На поиски злоумышленника были ориентированы наряды полиции и ближайшие автопатрули.

«Нами от дежурного была получена ориентировка Центра оперативного управления о том, что мужчина скрывается на автомобиле «Lexus». После мы заметили данную автомашину по улице Ленина возле ЦУМа. Попытались остановить, но водитель не подчинился законным требованиям и стал скрываться», — рассказал инспектор роты патрульной полиции УП Рудного Бексултан Нурканов.

Гоняться за подозреваемым полицейским пришлось около получаса. За это время он неоднократно привышал скорость, нарушал другие правила дорожного движения. Погоню запечатлели камеры Центра оперативного управления рудненской полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 часть 2 УК РК. Злоумышленник задержан. Как оказалось, 27-летний рудничанин уже был ранее судим. Санкция статьи, по которой против него возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Похищенные наушники изъяты, и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

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