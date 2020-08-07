Хотел забрать долг. Дело об убийстве пенсионера рассматривают в уголовном спецсуде Костанайской области

Дело об убийстве 87-летнего пенсионера рассматривают в уголовном спецсуде Костанайской области. Подсудимый обвиняется также и в совершении разбоя.

Дело о разбойном нападении, которое закончилось гибелью человека, рассматривают в уголовном спецсуде Костанайсой области. На скамье подсудимых оказался житель поселка Красная Пресня Мендыкаринского района Асылхан Уразбаев. Потерпевшей по делу проходит 95-летняя пенсионерка, в дом которой Уразбаев зашёл вечером 21 декабря. Пожилая женщина проживала вместе с 87-летним супругом.

Молодой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у пожилого хозяина дома деньги, которые тот якобы задолжал за зерноотходы. Между ними возникла словесная перепалка, Уразбаев нанес старику несколько ударов в область жизненно-важных органов, от которых наступила смерть пенсионера. Уголовное дело рассматривается в открытом судебном заседании, посредством видео-конференц связи. Уразбаеву предъявлены обвинения в совершении разбойного нападения, с незаконным проникновением в жилое помещение с целью хищения денежных средств и в совершении сопряженного с ним убийства. Сам подсудимый на допросе сообщил, что хотел только забрать долг. Между тем из дома пенсионеров, вместо 3 с половиной тысяч тенге, он вынес 50 тысяч,но по его словам, такую сумму он взял неумышленно.

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