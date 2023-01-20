Хотела купить авто. Мошенники обманули жительницу Костанайской области

Мошенники всё чаще стали использовать в своих киберпреступлениях популярные сайты объявлений, такие как OLX, Колеса, Крыша.кз.

К полицейским Костанайской области обратилось несколько пострадавших.

Так, 13 января 32-летняя женщина, поверив продавцу, который якобы продает автомобиль в качестве залога, перевела 710 тыс. тенге. Позже выяснилось, что объявление разместили мошенники, пострадавшая обратилась в полицию.

Другой пострадавший поверил в одной из социальных сетей решить поучаствовать розыгрыше рыбацкой лодки, для этого ему нужно перевести 16 тыс. тенге. Деньги 33-летний мужчина перевел на указанный мошенниками счет и остался без выигрыша. Организаторы розыгрыша оказались мошенниками.

По-прежнему, жители области продолжают верить звонкам от псевдо сотрудников банков. Жительница Аманкарагая поверила такому звонку и лишилась 1 млн тенге. Другая пострадавшая продиктовала «сотрудникам охраны банка» свои личные данные, с помощью которых они не сохранили денежные средства, а лишили ее 2 млн тенге.

56-летняя рудничанка передала свои персональные данные мошенниками, которые оформили на нее кредит в 7 млн 864 тысяч тенге. Также мошенники ухитряются убедить граждан в установке на своих смартфонах различных приложений, с помощью которых, они также легко снимают денежные средства. 40-летняя жительница Рудного установив одно из таких приложений, лишилась 200 тысяч тенге, также на нее был оформлен кредит в размере 3 миллиона тенге.

Полиция ДП Костанайской области предупреждает жителей о том, что мошенники могут воспользоваться персональными данными и не только лишить личных денежных средств, но и оформить кредит. В связи с этим, свои персональные данные нужно не доверять третьим лицам. Тщательно проверяйте информацию, прежде чем переводить деньги малознакомым людям.

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