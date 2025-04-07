62-летняя женщина из Костаная полгода переписывалась в TikTok с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов США.

Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк. Сотрудники банка заметили подозрительную ситуацию — счет, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании.

Следуя действующему меморандуму, банковские работники незамедлительно сообщили в полицию.

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств.

Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что это уже вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она также собиралась отправить деньги злоумышленникам.

Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, полиция подготовила несколько полезных советов, которые помогут вам защитить себя от мошенников:

1. Не верьте незнакомым людям. Даже если вам пишет человек, который представляется знаменитостью, другом или родственником, всегда сохраняйте бдительность. Мошенники могут использовать фотографии и имена известных людей, чтобы вызвать у вас доверие.

2. Не отправляйте деньги незнакомым лицам. Никогда не переводите деньги на счета, если у вас нет уверенности в честности получателя. Если вам просят перевести средства по любому поводу, сначала убедитесь, что просьба действительно исходила от того человека, кто утверждает это.

3. Проверяйте информацию. Если вам кто-то пишет через соцсети или мессенджеры, не торопитесь с ответами. Лучше всего будет связаться с человеком напрямую — например, через телефон или другие каналы связи — чтобы проверить, действительно ли это его просьба.

4. Будьте осторожны с «горячими» предложениями. Часто мошенники используют тактику срочности, говоря, что вам нужно помочь немедленно. Они могут говорить, что попали в беду или нуждаются в деньгах на лечение. Не спешите реагировать на такие просьбы.

5. Осторожно с подозрительными ссылками и приложениями. Не открывайте ссылки и не скачивайте приложения от незнакомых источников, даже если они выглядят официально. Мошенники могут таким образом получить доступ к вашим данным или заразить устройство вирусами.

6. Сообщайте в полицию. Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что вас пытаются обмануть, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Чем быстрее мы получим информацию, тем больше шансов остановить преступников и вернуть потерянные средства.

Запомните: за маской доверительного общения может скрываться мошенник, готовый воспользоваться вашей добротой и наивностью. Будьте внимательны и не позволяйте злоумышленникам использовать ваше доверие против вас! Берегите себя и свои средства!

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