Об инструментах, которые используют интернет-мошенники напоминает МВД Казахстана. Один из них таргетированная реклама. Это инструмент для продвижения информации, активно используемый в социальных сетях и онлайн-платформах, но и его взяли на вооружение аферисты.

Они могут рекламировать и лже-инвестиционные фонды, и юридические услуги по возврату похищенных мошенниками средств. За год, сообщают полицейские, 2,5 тысяч граждан передали свои средства фальшивым брокерам. А одна из жительниц республики, желая вернуть 40 тысяч тенге, потраченных на покупку товара в интернете, потеряла 11 миллионов.

При создании рекламы кибермошенники за основу берут оригинальные видео известных личностей, юридических контор, адвокатов, и для обмана населения искажают его с помощью искусственного интеллекта. Полицейские сообщают, что обещания легких денег и обогащения без каких-либо рисков, агрессивный маркетинг и давление с призывами «не упустить возможность», настойчивые звонки менеджеров «инвестиционных» фондов, напрямую указывают на обман. МВД рекомендует будть бдительными и игнорировать сомнительные предложения.



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