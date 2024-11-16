В СКО пенсионерка, не согласившись с уменьшением рабочего стажа и пенсионных выплат, обратилась с иском в административный суд, передает Social Media.

В 2022 году жительнице Петропавловска, в связи достижением пенсионного возраста, была назначена пенсионная выплата по возрасту (солидарная пенсия) при общем стаже работы 19 лет 10 месяцев 14 дней (до 1 января 1998 года) и государственная базовая пенсия. При назначении пенсии по возрасту в общий стаж работы был включен период ее обучения в школе-интернате с 1 сентября 1977 года по 10 мая 1979 года.

13 декабря 2023 года Департамент Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК по СКО вынес решение об изменении пенсионной выплаты по возрасту в сторону уменьшения. Перерасчет пенсионных выплат произведен на основании письма Комитета труда и соцзащиты Минтруда и соцзащиты РК от 7 декабря 2023 года.

Департаментом пересмотрен стаж работы пенсионерки. Подтвержден лишь стаж 18 лет 2 месяца 4 дня (до 1 января 1998 года), без учета периода учебы в школе-интернате. Не соглашаясь с действиями государственного органа, женщина обратилась в суд с административным иском.

Судом было установлено, что действия ответчика по исключению времени обучения истца из общего стажа и проведению перерасчета пенсии (уменьшении размера пенсионной выплаты), не соответствуют положениям законодательства о пенсионном обеспечении и административного процедурно-процессуального кодекса.

Специализированный межрайонный административный суд СКО признал незаконным решение Департамента об изменении пенсионной выплаты по возрасту. Суд рассмотрел указанное административное дело в кратчайшие сроки с учетом задач АППК по своевременному, справедливому и беспристрастному разрешению административных дел. Решение суда не вступило в законную силу.

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