35 миллионов тенге, по данным сотрудников областного полицейского департамента, уже потеряли в 2025 году жители Костанайской области, в результате действий интернет-мошенников.

Самую крупную потерю в результате одного из таких преступлений, зарегистрированных полицией с начала года, понесла женщина, которая захотела инвестировать свои 11 миллионов.

«Она увидела рекламу в социальных сетях в инстаграме, и в течение четырех месяцев вкладывала свои денежные средства в неизвестный проект, где неизвестные лица обещали ей, что она заработает больше денег, и так она попалась на уловки мошенников», — сообщил старший оперуполномоченный ударно-целевой группы «Киберпол» ДП Костанайской области Рашид Мадияров.

Всего с начала года по области зарегистрировано 28 фактов интернет-мошенничеств, половина из них в Костанае. В девяти случаях преступления связаны опять же с предложениями об инвестициях.

«Девять фактов, когда звонили и представлялись сотрудниками банков, менеджерами, также сотрудниками полиции. Шесть фактов, это онлайн продажи, где в соцсетях люди хотели купить какой-либо товар, и отправляли за это предоплату», — отметил Рашид Мадияров.

За весь же прошлый год по области зарегистрировано более 1250 фактов интернет-мошенничества, это на 120 фактов больше, чем было годом ранее. В результате этих преступлений жители костанайского региона потеряли 3 миллиарда 465 миллионов тенге. По данным полиции, в этом году новых схем аферисты не применяли. Они по прежнему, чаще всего от имени силовиков или сотрудников банков сообщают человеку о мнимом оформлении на него неизвестными кредита, и о необходимости для него отправить свои деньги на якобы безопасный счет.

«Также поступают СМС якобы из Казпочты, и звонят неизвестные лица, представляются сотрудниками «Казпочты», говорят: «На ваше имя поступила почта». Продиктовать код просят. После того, как диктуют код, звонят неизвестные лица, и говорят, что они только что сообщили код мошенникам, и они собираются оформлять на них кредит», — говорит полицейский.

Далее опять же идет требование о переводе денег на безопасный счет. Полицейские в очередной раз призывают жителей области быть бдительными, и ни в коем случае не передавать свои личные данные, и не диктовать какие-либо коды.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.