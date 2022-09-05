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  3. Хотели женщины идти тушить. Помогите! К Баганалы подходит огонь!

Хотели женщины идти тушить. Помогите! К Баганалы подходит огонь!

Социальные сети заполнены информацией о пожаре вблизи посёлка Баганалы. Люди делают репосты постов десятками. 

«Пожалуйста дайте помощь, я из Басамана».

«Объявлена эвакуация в Баганалы».

«Стоят автобусы. Возьмите все необходимое. Лес горит вокруг поселка. Баганалы — лес горит. Многие наши мужчины на пожаре. Хотели мы женщины пойти. Поселок задымленный. Сейчас опять сильный ветер. Огонь подходит к посёлку. Баганалы — это Басаманское учреждение лесного хозяйства».

 

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