Хотели женщины идти тушить. Помогите! К Баганалы подходит огонь!

Социальные сети заполнены информацией о пожаре вблизи посёлка Баганалы. Люди делают репосты постов десятками.
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«Пожалуйста дайте помощь, я из Басамана».
«Объявлена эвакуация в Баганалы».
«Стоят автобусы. Возьмите все необходимое. Лес горит вокруг поселка. Баганалы — лес горит. Многие наши мужчины на пожаре. Хотели мы женщины пойти. Поселок задымленный. Сейчас опять сильный ветер. Огонь подходит к посёлку. Баганалы — это Басаманское учреждение лесного хозяйства».
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