Вместо детского футбольного поля — жилые дома. Именно так решил распорядиться своей землей владелец футбольного поля Жастар в Костанае. Однако, жители, соседствующие с ним не рады такой перспективе. В областном центре состоялись общественные слушания плана детальной планировки этого проекта, где были и проектировщики, и владелец территории, и городской отдел архитектуры.

Детское футбольное поле «Жастар» планируют снести, а на его месте возвести два жилых дома, восьмиэтажное и трехэтажное. Ожидается, что там сможет проживать чуть больше 1000 человек. На сегодня уже разработан план детальной планировки этого проекта. Согласно его данным, сносить жилые строения не будут. Однако, костанайцев, живущих в той части города, перспектива строительства новых домов не устраивает. Сегодня по этому вопросу прошли общественные слушания.

«Вот как вы, государственный орган, который занимается распределением земельных участков да, как вы допускаете то, что, сейчас просто у футбольной общественности, у детей да, которые занимались на стадионе «Жастар» в летнее время, сейчас на этом месте будут многоэтажные жилые дома. Неужели, у нас, в 9-й по площади стране мира, нет больше площадей?»Ю — спрашивают присутствующие на встрече.

По словам заместителя руководителя отдела архитектуры и градостроительства Костаная, это футбольное поле находится в частной собственности товарищества Зерде+, который кстати и будет возводить там дома, и как распоряжаться землей, собственник решает сам. Кстати, у частника есть время на реализацию своей задумки до 2035 года. Но, еще больше костанайцев волнует вопрос, выдержат ли существующие инженерные сети дополнительную нагрузку. На обсуждении также присутствовала компания, которая разрабатывала план детальной планировки.

«На проектируемые здания 3-этажное и 8-этажное были получены технические условия и все сети инженерные, они согласованы с эксплуатирующими организациями, поэтому, здесь, вопросов нет. Все идет по расчетам», — объяснила главный инженер ТОО Ольга Туманова.

В целом, проект будет реализоваться в границах улиц Победы – Козыбаева – Пролетарская – 1 Мая – и проспекта Назарбаева. Там, где планируется строительство новых домов, уже есть девятиэтажка. По официальным данным, в ней проживает 424 человека. Его жильцы опасаются того, что соседство со стройкой может сказаться на конструкции их дома.

«Когда «Елена Д» строили в парке дом и сваи забивали — в нашем доме все тряслось. В 100 м начнется эта застройка, меня интересует, геодезию проводили? Насколько там земля, вы будете сваи вбивать и не пострадает ли наш дом? Потому что, у нас многоэтажный дом и он у нас если даст трещину или что-то такое, вот меня технический вопрос…», — спросили жильцы.

Проектировщики пояснили, что ПДП такой вопрос не рассматривает, он отвечает лишь за организацию пространства. А вот рабочий проект, который будет разрабатываться после, должен учесть все строительные моменты. Ольга Туманова подчеркнула, что он проходит госэкспертизу на соответствие всем нормам. Но, жильцов девятиэтажки также волнует возможная нехватка парковочных мест из-за дополнительных домов.

«В самом проекте проектируемого участка на именно апартаментах присутствует две парковки проектируемые наружные и также один подземный паркинг, который будет организовывать сам застройщик, также на проекте будет предусмотрено в связи с новыми тенденциями парковки для электромобилей с зарядными устройствами», — сказал главный архитектор ТОО Рашид Бектуров.

Общая площадь, внесенная в план детальной планировки — около 17,5 гектаров, потому что он затрагивает и парк Победы, поскольку, заказчику предстоит благоустроить еще и его, а именно, провести там дополнительное озеленение, таков договор с местными властями. Дополнительные две парковки, о которых говорил главный архитектор, появятся как раз таки около парка и со стороны улицы Козыбаева.

«Единственное озелененное место для полгорода, а вы сейчас хотите там поставить паркинг, чтоб там стояли машины: утром они буду заводиться, утром людям ходят дышать, пробежки у многих, чем они будут дышать? Если вы там все это разрешаете? Архитектура! — Переходите на велосипеды, на электромобили и так далее, это, уровень жизни!, — предложили присутствующие на встрече жильцы.

Как правило, в конце общественных слушаний проходит голосование по факту их проведения. Однако, большинство участников от него воздержались.

Сообщение для жителей Костанайской области распространила служба спасения 22 июня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный...

Проглотил проволоку. Щенок спасён в Житикаре В Житикаре поступило сообщение о необходимости помощи — маленький щенок забрался в груду металлолома и...

Две трагедии за один день произошли в Рудном 16 июня в Рудном с интервалом в несколько часов произошло сразу две трагедии. Из окон...