Сообщение распространил отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная.
Отдел извещает о проведении общественных обсуждений о разработке проектов детальной планировки.
Проект детальной планировки в границах улиц:
- Чкалова — Арыстанбекова —
- Волынова — Микрорайон 7
Заказчик проекта: ЧУ «Костанайский инженерно-экономический Университет им. М. Дулатова».
Общественные обсуждения состоятся
23 октября в 10.00 часов по адресу г. Костанай, ул. Алтынсарина, 109.
Также назначены общественные обсуждения о разработке проекта детальной планировки в границах улиц Речная — 2-я Речная города Костаная.
Общественные обсуждения состоятся 1 ноября в 10.00 часов по адресу ул. Алтынсарина, 109.