Сообщение распространил отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная.

Отдел извещает о проведении общественных обсуждений о разработке проектов детальной планировки.

Проект детальной планировки в границах улиц:

Чкалова — Арыстанбекова —

Волынова — Микрорайон 7

Заказчик проекта: ЧУ «Костанайский инженерно-экономический Университет им. М. Дулатова».

Общественные обсуждения состоятся

23 октября в 10.00 часов по адресу г. Костанай, ул. Алтынсарина, 109.

Также назначены общественные обсуждения о разработке проекта детальной планировки в границах улиц Речная — 2-я Речная города Костаная.

Общественные обсуждения состоятся 1 ноября в 10.00 часов по адресу ул. Алтынсарина, 109.

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