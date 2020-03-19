Хозяин рудненского кафе нарушил режим ЧП

Полицейскими в ходе оперативного мероприятия, по соблюдению режима чрезвычайного положения был выявлен факт работы кафе, после установленного времени – 22.00, сообщает alau.kz

В настоящее время 31-летний хозяин кафе привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения». Санкция статьи предполагает наказание в виде административного штрафа в размере 10 МРП или же арест сроком на 15 суток.В указанное время в кафе находилось более 20 посетителей.

Напомним, режим ЧП на территории страны связан с распространением пандемии коронавируса. Согласно введенным ограничениям все увеселительные заведения обязаны работать по строгому графику до 22:00 часов.При этом в заведениях не должно быть одновременно больше 50 человек.

Согласно статье 476 КоАП РК, бизнесмены-владельцы подобных заведений, преступившие закон, будут привлекаться к административной ответственности.

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