Хозяйка нашумевшего объявления о сдаче квартиры обратилась к казахстанцам

На днях необычные условия сдачи в аренду одной из квартир взбудоражили социальные сети.

С Tengri Lifestyle cвязалась хозяйка жилья, которая объяснила, что многие истолковали содержание объявления неверно, и решила разъяснить ситуацию.

Накануне мы беседовали с жительницей Алматы, которая разместила в TikTok ироничный видеообзор на объявление об одной из однокомнатных квартир мегаполиса без ремонта с необычными условиями.

«Срочно сдам квартиру 28 квадратных метров без ремонта. С вас ремонт + оплата 150 тысяч тенге. Квартира для тех, у кого умелые руки, например, как у строителей», — говорилось в описании объявления.

Ролик с возмущениями автора в считаные часы стал вирусным и набрал более 170 тысяч просмотров.

С нашей редакцией связалась автор нашумевшего объявления по имени Айгерим. Девушка призналась, что не обрадовалась популярности видео с ее квартирой. По ее мнению, автор видеообзора и большая часть аудитории истолковали содержание объявления неправильно.

«Дело в том, что люди в комментариях писали, что квартира без окон, без дверей. Да, квартира в черновом варианте, однако двери и окна есть. В описании было написано «оплата — торг». Предлагаемые условия мы объясняли сразу по телефону: «Вы делаете за свой счет ремонт, соответственно, от этой суммы мы высчитываем арендную плату». Допустим, вы потратили 600 тысяч тенге на ремонт. Соответственно, вы делите эту сумму на 150 тысяч тенге (арендная плата в месяц), получается четыре месяца живете и оплачиваете только коммунальные услуги», — объясняет хозяйка квартиры.

Девушка отмечает, что они с супругом впервые в жизни сдают квартиру в аренду.

«По своему опыту скажу: мы живем в Караганде, сняли квартиру совершенно на аналогичных условиях — в черновом варианте. Связались с хозяйкой квартиры и договорились, что будем за свой счет делать ремонт, своей бригадой. Мы так полгода жили, оплачивая только коммунальные услуги», — добавляет она.

Айгерим также подчеркивает, что сама готова помочь в покупке необходимых стройматериалов тем, кто решит снять их квартиру в Алматы.

«Мы можем купить что необходимо на первое время, даже можем предоставить строительную бригаду. Мы с мужем инженеры-строители, поэтому понимаем, что материалы недешевые. Это все по-человечески обговаривается. У нас будет все по букве закона — через договор, заверено нотариально», — говорит она.

Между тем, условия, выдвинутые потенциальным клиентам, много кому отлично подходили, добавляет Айгерим.

«Звонков было много. Были две семейные пары, которые звонили и уточняли по квартире. Говорили, что если по работе останутся в Алматы, то будут, соответственно, снимать нашу квартиру. Они являются строителями, и им наши условия подходили», — добавила девушка.

Девушка также признается, что ей и ее семье было неприятно читать комментарии, которые оставляли люди в соцсетях. Она отмечает, что некоторые даже звонили ей и оскорбляли.