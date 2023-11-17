Платным станет хранение чатов и фото пользователей WhatsApp

Пользователи WhatsApp на Android потеряют возможность бесплатно хранить резервные копии чатов на «Google Диске», как это было ранее. Об этом Google и WhatsApp сообщили в своих официальных блогах.

«Если вы в ближайшие месяцы решите создать резервную копию своих чатов в WhatsApp на устройстве Android, ваша резервная копия будет учитываться при расчете лимита хранилища вашего аккаунта Google. В случае превышения лимита хранилища вам будет необходимо освободить место в своем аккаунте Google для возобновления резервного копирования.

Для пользователей бета-версии изменения вступят в силу в декабре 2023 года и будут постепенно внедряться у пользователей WhatsApp на платформе Android в течение первой половины 2024 года.

Мы оповестим вас об этих изменениях за 30 дней до их вступления в силу баннером в WhatsApp: Настройки > Чаты > Резервная копия чатов.

Google в свою очередь уточнила, что резервное копирование переписок в WhatsApp и их содержимого продолжит работать с учетом свободного места на «Google Диске» пользователя. Бесплатный тариф в данном сервисе предусматривает лишь 15 ГБ данных.

Таким образом, некоторым пользователям придется докупать дополнительное место в облачном хранилище или удалять ненужные данные. При этом удаление данных в WhatsApp приведет к их удалению из резервной копии на «Google Диске».

«Если вы не хотите сохранять резервную копию чатов в аккаунте Google, вы все равно можете перенести свои чаты с одного устройства Android на другое, используя функцию WhatsApp «Перенос чатов», — говорится в сообщении.

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