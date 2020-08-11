Хулиганов, оскорбивших полицейских, привлекли к уголовной ответственности в Костанае

В Костанае группа хулиганов привлечена к уголовной ответственности за оскорбление полицейских, сообщает Polisia.kz.

В социальной сети ВКонтакте опубликован видеоролик, на котором видно, как прибывших на место происшествия полицейских нецензурно оскорбляют трое хулиганов.

По данному факту в ДП Костанайской области проведена служебная проверка и начато досудебное расследование по статье 378 УК РК “Оскорбление представителя власти”.

Проверкой установлено, что 10 августа наряд полиции прибыл на заявку по улице Чехова. Жители дома сообщили на пульт “102”, что трое молодых людей распивают спиртное и не реагируют на замечания.

Полицейские задержали хулиганов, доставили их в отдел полиции и составили административный протокол по статье 440 Административного Кодекса РК “Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения”.

С начала года зарегистрировано 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции. Также зарегистрировано 46 фактов оскорбления представителя власти. К административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде с начала года привлечено 7394 граждан.

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