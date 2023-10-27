Хулиганы разбили в Костанае новые автобусные остановки

26 новых остановок общественного транспорта сейчас устанавливаются на улицах Костаная. В основном на проспекте Абая. Есть среди них конструкции и открытого типа, и закрытого, в обоих вариантах используется стекло.

На нескольких объектах его уже пришлось вставлять заново.

«В процессе изготовления и установки автобусных остановок, было зафиксировано три факта вандализма. Это две остановки открытого типа, и одна теплая остановка, на остановках СХИ и остановке «Емшан». Заявления в правоохранительные органы не направлялись, в связи с тем, что данные остановки еще не изготовлены полностью, и на баланс отдела ЖКХ не переданы», — говорит специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

По причине отсутствия заявления, полиция хулиганов не искала, хотя сейчас возможностей для этого у оперативников появляется все больше. Целостность остановок по утрам проверяют автопатрули. Если какая-то из них повреждена, полицейские просматривают записи всех ближайших камер видеонаблюдения, число которых увеличивается. В случае если личность хулигана будет установлена, его привлекут по статье «Повреждение чужого имущества», которую, кстати, ввели в административный кодекс в этом году.

«Раньше не было ответственности. Человек мог пойти — разбить, и все. Не усматривает уголовную статью, «Хулиганство» не усматривает. В гражданском порядке человек должен был идти, взыскивать. То же самое акимат. Если вы помните, в сити-центре поразбивали, повредили, мы не могли, мы говорили: «Обращайтесь, ЖКХ, в суд в частном порядке для возмещения ущерба», — говорит заместитель начальника управления полиции Костаная Марат Сахратов.

Сейчас повреждение какого-либо объекта влечет или штраф в 20 МРП, это почти 70 тысяч тенге, или административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

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