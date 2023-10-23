Хватал полицейского за форму. Жителя Костанайской области наказали за неповиновение требованиям полицейского

В выходные дни в Костанайской области полиция выявила более 500 нарушений ПДД. За это время также зарегистрировано два факта неповиновения законным требованиям сотрудников.

22 октября в отдел полиции Камыстинского района поступила заявка о том, что 42-летний местный житель в общественном месте совершил мелкое хулиганство и позже дома устроил семейный скандал.

Участковый инспектор полиции прибыл на место происшествия для принятия мер к правонарушителю. Местный житель отреагировал на законные требования сотрудника полиции, о прекращении противоправных действий, агрессивно. Он стал хватать сотрудника за форменное обмундирование.

Полицейский применил боевые приемы самбо и специальные средства — наручники. Правонарушитель доставлен на медицинское освидетельствование, которое установило среднюю степень алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждены стразу три административных производства, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

Второй факт в тот же день был совершен в областном центре около одного из увеселительных заведений. Ночью в полицию поступило сообщение о происходящей там драке. Прибывший наряд, в составе которого находились сотрудники специального отряда быстрого реагирования, задержал одного из активных участников потасовки, который не прекращал хулиганские действия и игнорировал законные требования полицейских, выражался в их адрес нецензурной бранью.

В отношении ранее судимого 30-летнего жителя областного центра, применены боевые приемы самбо. Нарушитель со средней степенью алкогольного опьянения помещен в комнату временного задержания. В отношении него начато административное производство, в том числе и за неповиновение законным требования сотрудников полиции. Нарушитель уже осужден административным судом к штрафу в размере 30 МРП.

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