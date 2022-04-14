Хватит ли казахстанцам авто по льготному кредиту – МИИР

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В Казахстане утвердили программу льготного автокредитования. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает LS.
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Он уточнил, что за счет данной программы будут кредитоваться только казахстанцы.
«Никаких иностранцев мы кредитовать не собираемся», – пояснил он.
Он также ответил на опасения о дефиците машин из-за того, что их массово скупают россияне.
«Сейчас действительно в очереди стоят где-то три-четыре месяца. Если этот срок изменился, я приеду и дам поручения. Если это действительно так, то будем принимать адекватные меры, чтобы казахстанцы получили отечественные машины», – заметил Ускенбаев в кулуарах правительства.
Возвращаясь к теме льготного автокредитования, министр отметил, что, по условиям, максимальный размер займа – 10 млн тенге, первоначальный взнос – от 0%, ставка вознаграждения – 4%, срок – до 7 лет. Стоимость транспортного средства не должна превышать 15 млн тенге. Запуск программы запланирован в конце апреля.
Для обеспечения прозрачности финансирования предусмотрено обязательное условие, что у банка должна быть автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам.
Также запрещено финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.
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