«Хватит ли средств государства?»: Минтруда о выплатах по 2,3 млн тенге за четвёртого ребенка в Казахстане

Вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Оспанов сегодня на брифинге СЦК ответил на предложение выплачивать по 2,3 млн тенге за четвертого ребенка в семье, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались мнением Ербола Оспанова по поводу предложения депутата мажилиса Гаухар Танашевой о выплате 2,3 млн тенге на четвертого ребенка в семье.

«В Казахстане насчитывается 6,8 млн детей, не достигших совершеннолетия, как минимум. Если каждому ребенку, не достигшему 18 лет, выделить 5 тыс. долларов, сколько средств потребуется? На сегодня в бюджете страны 26-27% – это соцвыплаты. Получают их около 5 млн человек. Эти 26-27% составляют 5 трлн тенге. А если по 5 тыс. долларов (выплачивать – прим. ред.), хватит ли средств государства?» – заявил он.

В этом случае, по словам вице-министра, нужно исходить из возможностей бюджета.

«Исходя из экономической ситуации размер соцвыплат меняется, проводится индексация. Было и предложение выплачивать 70 тыс. каждому ребенку, но в этом случае потребуется 5 трлн тенге в год. Таких средств в бюджете на сегодня нет, но вернемся к рассмотрению вопроса по мере развития экономики. Но на сегодня таких изменений не будет», – отметил Ербол Оспанов.

Напомним, на прошлой неделе депутат НПК Гаухар Танашева предложила внедрить в Казахстане программу «Семейный капитал» по аналогии с Россией и Беларусью. Предполагалось, что по этой программе можно было бы выплачивать по 2,3 млн тенге за 4-го ребенка в семье.

По ее словам, за 32 года независимости население страны выросло всего на 4 млн человек, а многодетные семьи, которые поднимают демографию, погрязли в кредитах. Кроме того, в тот же день депутат мажилиса Кайрат Балабиев предлагал увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет для семей с одним родителем.

В целом же сейчас в Казахстане семьям с детьми выплачиваются пять видов пособий за счет республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

@Автор: Айгерим Аскарова, Александра Гольм

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