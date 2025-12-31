Согласно консультативному прогнозу синоптиков, январь в Казахстане ожидается теплее климатической нормы. Средняя месячная температура воздуха на всей территории республики прогнозируется выше обычных значений на 1–2°.

Количество осадков в большинстве регионов будет около нормы. Превышение нормы по снегу ожидается в Павлодарской области, на большей части Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, на севере Костанайской, на северо-востоке Акмолинской, Карагандинской и области Абай, а также в южной половине Алматинской и Жамбылской областей, на юго-востоке Туркестанской области и в области Жетісу.

Погода месяца: от снегопадов до ясных морозов

В течение января синоптики прогнозируют смену циклонов и антициклонов. Сильные снегопады с порывистым ветром, метелями, туманом и гололёдом будут чередоваться с ясной, сухой, но морозной погодой.

Температура на западе страны

В западных регионах в начале первой декады ожидается заметное похолодание:

ночью до −10…−18 °C,

днём до −5…−12 °C.

Затем прогнозируется повышение температуры до слабоположительных значений, местами возможны оттепели.

Север, центр и северо-запад: частые перепады

На северо-западе, севере и в центральных областях синоптики ожидают выраженные колебания температуры:

ночью от −10…−20 °C до −3…−8 °C,

днём от −12…−2 °C до −5…+3 °C.

Такие перепады будут сопровождаться периодическими снегопадами и ухудшением видимости.

Восток: морозы и слабые оттепели

На востоке страны прогнозируется:

ночью от −2…−13 °C до −10…−18 °C,

днём от −6…+2 °C до −2…−10 °C.

Здесь также возможны короткие периоды относительного потепления, однако в целом месяц будет преимущественно морозным.

Юг и юго-восток: мягкая зима с резкими похолоданиями

В южной половине Казахстана, включая юго-запад и юго-восток, ожидается колебание температур:

ночью от −12…−2 °C до −5…+5 °C,

днём от −3…+8 °C до +5…+10 °C,

на крайнем юге в отдельные дни воздух может прогреваться до +15 °C.

При этом в третьей декаде месяца не исключаются волны холода с понижением температуры ночью до −20…−30 °C и днём до −10…−18 °C.

Самые сильные морозы месяца

Во второй и третьей декадах января на севере, северо-западе, в центре и на востоке страны при вторжении холодных воздушных масс ожидаются наиболее сильные морозы:

ночью до −25…−35 °C,

днём до −15…−20 °C.

В наиболее тёплые дни месяца в этих регионах возможное потепление составит до −5…+3 °C.

На западе в периоды волн холода температура будет опускаться до −20…−27 °C ночью и −12…−19 °C днём, но в отдельные дни возможны оттепели с дневной температурой до 0…+5 °C.

