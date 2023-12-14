И пенсионеры, и студенты должны сдать декларацию о доходах в РК

Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что с 1 января 2025 года налоговую отчетность по всеобщему декларированию доходов должны будут сдавать все казахстанцы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«Чтобы у всех понимание одинаковое было. Входную декларацию, форму 250, должны сдать все. Там отражаются все активы. Должны сдать все, в том числе пенсионеры, студенты, как раз подпадающие под социально уязвимую категорию населения. По нашим оценкам, на четвертом этапе могут сдать отчетность более 6,5 миллиона человек», — сказал Биржанов.

В систему всеобщего декларирования войдут 13 миллионов человек. Об этом сообщили в министерстве финансов РК.

«Но в дальнейшем, если в 2026 или 2027 году пенсионер будет получать только пенсию и не будет заниматься предпринимательской деятельностью, то будем рассматривать вариант, чтобы он не сдавал декларацию. Уже данные по нему мы получали в автоматическом режиме», — добавил он.

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